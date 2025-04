Ilveggente.it - Sinner, la doppia scommessa mette i brividi: che occhio

Jannik, non può essere una semplice coincidenza, è molto di più: stavolta c’è da avere veramente i, ecco perché.Manca ancora un mese. Uno soltanto. All’alba del 5 maggio, questo incubo sarà ufficialmente finito e Jannikpotrà tornare a fare, finalmente, ciò che più ama, ossia giocare a tennis. A quel punto saranno trascorsi tre mesi dalla sua ultima partita e tante cose, inevitabilmente, sono cambiate in questo lungo lasso di tempo., la: che(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa buona notizia è che nessuno, almeno fino a questo momento, è riuscito a fare veramente tesoro dell’assenza del numero 1 del mondo. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz avrebbero potuto approfittare della squalifica inflitta all’altoatesino per tentare il sorpasso, ma la verità è che da quando l’azzurro è fermo ai box non hanno combinato, essenzialmente, un granché.