Ilrestodelcarlino.it - Soldi alle associazioni sportive. Un incontro in Consiglio comunale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per tutte leferraresi che hanno in cantiere progetti o manifestazioni l’appuntamento è oggi16 nell’aula di. L’assessore allo Sport, Francesco Carità, assieme allo staff del Servizio sport presenteranno infatti un approfondimento tecnico sulle “Linee guida per la compilazione delle istanze online relative agli avvisi pubblici dei contributi per manifestazioni e progetti sportivi 2025” e le modalità per proporre la propria candidatura da presentare entro il 5 maggio. I due bandi del Comune intendono offrire un supporto economicomanifestazionia carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale (il fondo è di 190mila euro) ed ai progetti sportivi finalizzati al miglioramento del benessere della persona (dove sono disponibili 140mila euro).