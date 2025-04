Bergamonews.it - “Io, non vedente, e l’odissea per un cane guida”. Alle scuole mancano fondi, liste d’attesa fino a tre anni

Leggi su Bergamonews.it

“Quando sento parlare di canidai miei occhi irreversibilmente rovinati da alcuni oculisti maldestri scende un ulteriore velo di sangue amaro: un disabile visivo deve infatti attendere almeno treper ricevere unche lo possa assistere”. Sono le dolorose parole di un cittadino bergamasco, nonda circa due. Dopo avergli tolto la vista, lo scorso anno il destino gli ha strappato anche l’affetto della sua cagnolina. Suggerito da parenti e amici ha tentato, invano, di fare richiesta per un.In Italia sono soltanto 5 lein cui si addestrano i cani di assistenza per le persone non vedenti. Ogni anno, insieme, riescono a formare circa un centinaio di animali: sarebbero però almeno 350 i cani necessari per soddisfare la domanda nazionale. Per questo motivo leper ricevere un labrador da accompagnamento sono piene, con tempi di attesa misurati in