Ilgiorno.it - Cliente insolito dalla parrucchiera. Bambi irrompe sfondando la vetrina

Leggi su Ilgiorno.it

Chissà se, bagnato e infreddolito, aveva bisogno dell’aria calda del phon. Difficile saperlo, ma di certo si sono spaventate le clienti di una, che ieri mattina erano in attesa del loro turno per dare una sistemata ai capelli, quando si sono trovate davanti un capriolo che ha sfondato la. È accaduto attorno alle 10,30 all’inizio di via Olevano, una delle poche strade della città che si presentano come un centro commerciale con diversi negozi su entrambi i lati. Proprio in uno di questi, “Ancora più bella“, che si trova al di là del ponte di via Ghisoni, ieri era una mattina come tante. Silvia Di Meo, la titolare, stava tagliando i capelli a unamentre un’altra aveva il colore in posa e una che non si separa mai dal proprio cagnolino aspettava seduta su una sedia vicina alla porta a vetri dell’ingresso.