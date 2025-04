Lanazione.it - Firenze: riaperti i termini per incentivi su veicoli non inquinanti

Con l’attivazione dello Scudo Verde, gli uffici della mobilità di Palazzo Vecchio hanno firmato l’atto con cui si riaprono iper presentare le domande per l’acquisto dinon. Il bando "sarà pubblicato nelle prossime ore" sulla rete civica dell’amministrazione, e da ieri già si può fare richiesta sul sito della Sas. “Ci auguriamo che sia una risposta per il maggior numero di persone possibile”, sottolinea l’assessore Andrea Giorgio, lanciando l’iniziativa durante il forum organizzato da La Nazione nel giorno in cui i 77 varchi telematici – posizionati agli ingressi di– sono entrati in funzione. Glivariano in base all’Isee e alla tipologia die sono gli stessi del precedente bando: per le aziende che acquistano un’auto elettrica nuova il contributo massimo è di 5mila euro, per una elettrica usata 4mila euro; per un gpl il contributo massimo per un’auto nuova è di 4mila euro mentre per un’auto usata si arriva fino a 3.