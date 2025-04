Ilfoglio.it - Il grano è un ogm naturale

Leggi su Ilfoglio.it

È difficile immaginare che un elemento così centrale per l’economia agricola globale come il, oltretutto da tempo al centro di una campagna di marketing che rivendica la “naturalità” di grani chiamati a torto “antichi” rispetto alle varietà più recenti, debba una parte della sua straordinaria adattabilità a un piccolo frammento di genoma acquisito da batteri. Eppure, è esattamente questo che ha rivelato un recentissimo studio pubblicato su Nature Plants il 31 marzo 2025, che ha individuato tre geni – appartenenti alla famiglia delle cold shock proteins (CSP) – chiaramente derivati da un trasferimento genico orizzontale (HGT) da batteri a un antenato delle Triticeae, la tribù di graminacee che comprende frumento, orzo e segale. Il dato a supporto di questa “ingegneria genetica” è solido: questi geni, denominati CSP-H, sono stati non solo conservati, ma sottoposti a selezione positiva lungo l’evoluzione del gruppo, fino almoderno.