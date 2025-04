Lanazione.it - Fumatori di casa nostra. L’identikit del tabagista. Nel vortice del vizio uno spezzino su quattro

È uomo, piuttosto giovane, culturalmente ed economicamente svantaggiato. Questodel fumatore, delineato nel 2024, per gli adulti residenti dell’Asl5, dal Sistema di sorveglianza Passi (acronimo di Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) - un’iniziativa del ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni – che permette di conoscere in modo tempestivo abitudini, stili di vita e il ricorso agli interventi di prevenzione della popolazione adulta tra i 18 e 69 anni. E se da una parte il 2025 vede l’Italia interessata da un giro di vite sul fumo di sigaretta – con il Comune di Milano apripista nella lotta al tabacco grazie al nuovo divieto anti-fumo che impedisce ogni pratica di tabagismo in tutti gli spazi pubblici all’aperto, strade incluse – dall’altra, sempre nel nostro paese dal 2018 si è registrato un sensibile aumento dell’utilizzo della sigaretta elettronica tra i giovanissimi.