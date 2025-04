Quifinanza.it - Nintendo Switch 2 è ufficiale: data pre order, prezzo e uscita

L’attesa è finita, è stata presentata la2, la nuova console di seconda generazione che introduce interessanti novità in termini di design, funzionalità e prestazioni. La rivoluzione rispetto al passato è evidente, l’interazione costante durante le sessioni di gioco è il jolly che ha voluto giocarsi il colosso del gaming per un prodotto più competitivo e al passo con i tempi.Di sicuro tra le caretteristiche della2, su cui ha puntato l’azienda durante la conferenza stampa di presentazione, spiccano un display migliorato, nuove opzioni per il multiplayer e un sistema di comunicazione integrato. Dopo i pessimi risultati della Wii U,ha puntato tutto sulla, ribaltando nuovamente le dinamiche di mercato.2, pred’Lad’in Italia di2 è a partire dal 5 giugno 2025.