Ilgiorno.it - "Indossiamo la kippah contro l’odio"

Leggi su Ilgiorno.it

Un’iniziativa di solidarietàl’antisemitismo: si chiama “la“ ed è stata presentata ieri dall’associazione Europa Radicale nella sala Segre della Comunità ebraica di Milano. L’invito è di indossare il copricapo-simbolo "come gesto concreto di difesa del diritto di tutti a essere quello che si è, senza discriminazioni né pericoli. Diritto sempre più in discussione per gli ebrei", spiegano i promotori. Perché "per il solo fatto di essere riconosciuti come tali, rischiano ogni giorno contestazioni e aggressioni". Presenti per Europa Radicale Igor Boni, Lorenzo Strik Lievers e Carmelo Palma. "A Milano c’è una situazione molto pesante, in altre zone d’Italia è pure peggio", commenta Ilan Boni, vicepresidente della Comunità ebraica di Milano. Il prossimo passo sarà scrivere ai sindaci di tutti i capoluoghi per invitarli ad aderire.