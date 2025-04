Bergamonews.it - Che Dio ci aiuti, il concerto di Annalisa o Il nome della rosa? La tv del 3 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino.Verranno proposti due episodi dal titolo “Le favole non esistono” e “Avanti tutta”. Nel primo, per Lorenzo arriva un brutto colpo. Ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua amica che sta per sposarsi, ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità.Nel secondo, a Lorenzo giunge un invito per una serata di gala dove riceverà un premio per la sua attività di ricerca come psichiatra.