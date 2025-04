Lanazione.it - Tenta di truffare 2 anziane. Smascherato dal tassista

LUCCA Nuovotivo di truffa ai danni degli anziani. Il trucco è lo stesso: un finto carabinieri chiama per chiedere soldi o gioielli per l’arresto di un parente della potenziale vittima. Questa volta, però, c’è un lieto fine. Grazie alla segnalazione di un, la Polizia di Stato ha infatti arrestato un 21enne coinvolto nel raggiro. Durante un turno di lavoro, l’autista si era infatti insospettito per le conversazioni telefoniche e gli atteggiamenti del giovane utente dall’accento meridionale. Stando al racconto dell’uomo, infatti, in un primo momento il ragazzo aveva chiesto di essere portato a Querceta per svolgere un piccolo lavoretto. Poco dopo però, notando ilsistemare la telecamera interna in modo da inquadrare il sedile del passeggero, il 21enne aveva cambiato idea, chiedendo di essere accompagnato alla stazione di Lucca, da dove avrebbe poi preso un treno per raggiungere la destinazione.