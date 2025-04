Lanazione.it - Legambiente Versilia: iniziativa "Spiagge pulite" al Parco di Migliarino

Leggi su Lanazione.it

Dalla Marina di Torre del Lago, scendendo giù, un passo dopo l’altro , attraverso le Riserve naturali della Guidicciona e della Lecciona, per ripulire l’arenile deldidai rifiuti abbandonati. Ma nel rispetto della fascia di potenziale nidificazione del fratino, che proprio in questo periodo inizia a scegliere il luogo per la covata.aderisce così alla manifestazione nazionale ““, con un’che domani, dalle 9.30, coinvolgerà anche gli studenti de scuole Esedra di Lucca che durante quest’anno didattico stanno portando avanti un progetto sull’economia circolare. "Con noi – aggiunge il presidente di, Riccardo Cecchini – saranno presenti anche due artisti della sostenibilità: uno che produce installazioni ed opere artistiche usando rifiuti lasciati dal mare, e l’altra, un’attrice, che usa invece i rifiuti di plastica per costruire abiti da sposa in performance artistiche.