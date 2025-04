Carlo Mazzoleni | Tavolo Bergamo 2030 | grande fucina di idee per progettare il futuro

Leggi su Bergamonews.it

. “Ilha elaborato tre position paper focalizzati su macro-temi cruciali per lo sviluppodel territorio. Sono documenti di indirizzo che analizzano approfonditamente lo stato di fatto e le istanze della nostra provincia per offrire una visione strategica che permetterà di affrontare le sfide della comunità bergamasca” afferma, presidente della Camera di commercio di.Si sofferma sulle ultime parole, quelle sfide che servono al territorio bergamasco per continuare ad essere competitivo.“Tra gli aspetti che emergono, un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente, supportato da una logistica avanzata ma al contempo sostenibile, è fondamentale per la crescita economica e la coesione territoriale – prosegue -. Attenzione particolare va posta alla realizzazione di un nuovo scalo merci, iniziativa che deve essere condotta quale leva per la rigenerazione territoriale equilibrata, considerando i suoi impatti ambientali e sociali.