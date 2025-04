Ilgiorno.it - Delicato intervento chirurgico. Cinquemila medici collegati

Migliaia dida tutto il mondo si sonoieri con l’ospedale Sant’Anna per seguire uneseguito su una paziente affetta da un tumore orbitario. L’è stato l’atto conclusivo del congresso proseguito per tre giorni e organizzato dal “Global Rhinology Network“, che ha visto la partecipazione di specialisti di Australia, Stati Uniti, Belgio, Svizzera, Spagna, India, Canada, Italia e Regno Unito. I chirurghi invitati a partecipare hanno eseguito interventi in diretta dalle loro rispettive strutture ospedaliere, offrendo un’opportunità di formazione unica a migliaia di colleghi in tutto il mondo. Alla diretta trasmessa da San Fermo della Battaglia hanno assistito 5mila professionisti che hanno seguito online l’operazione condotta dal professor Paolo Battaglia, primario dell’Otorinolaringoiatria di Asst Lariana al Sant’Anna e professore associato del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università dell’Insubria, insieme al professor Mario Turri Zanoni, responsabile della struttura semplice di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Cantù e professore associato della medesima università.