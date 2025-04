Quotidiano.net - Il diplomatico di Tel Aviv: "La Striscia è distrutta. I civili vadano altrove"

Dror Eydar, ambasciatore di Israele in Italia dal 2019 al 2022, quando tutti pensavano che la guerra in Medio Oriente fosse finita, ecco che riesplode nella sua drammaticità. "Lo credeva solo chi non capiva il Medio Oriente e la ferocia con la quale i terroristi hanno agito il 7 ottobre. Se avessero potuto i terroristi avrebbero annientato Israele, avrebbero fatto la loro soluzione finale". La guerra finirà? "La nostra priorità è distruggere il male assoluto, che è Hamas". Nellavivono anche centinaia di migliaia di persone normali. Quale deve essere il loro destino? "Non c’è un ambiente umano dove farle abitare, è tutto distrutto, quindi è opportuno che lorovia da lì". E dove? "Secondo l’Onu, a Gaza il 75 per cento degli abitanti sono profughi. Allora devono traslocare.