Bergamonews.it - Il 27 settembre apre il nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi: tra le novità 9 opere di Baschenis e 5 di Manzù

Bergamo. Sabato 272025 la Diocesi di Bergamole porte del’ di Bergamo, nel cuore di Città Alta. Il taglio del nastro sarà accompagnato da una grande festa aperta alla città nella piazza della Cattedrale.Ilè allestito all’interno dell’antico palazzo episcopale, un luogo mai aperto al pubblico, che per secoli è stata la residenza del Vescovo di Bergamo: cuore monumentale dell’edificio è l’Aula Picta, la sala delle udienze realizzata nella prima metà del XII secolo, i cui affreschi medievali sono oggetto diun significativo intervento di restauro.Iltorna sul colle di San Salvatore, dove fu inaugurata la sua prima sede nel 1961. Da lì fu poi trasferito nel 1975 presso la Casa dell’Arciprete (via Donizetti) e nel 2000 a Palazzo Bassi Rathgeb, in Città Bassa (in via Pignolo).