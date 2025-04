Inter-news.it - Ranocchia analizza: «All’Inter è mancato un giocatore. Pareggio giusto»

Milan-Inter, la prima di due match di Coppa Italia, finisce in. Partita equilibrata con occasioni da ambo i lati. Tutto rinviato per il match di ritorno che si disputerà il 23 aprile.ASSENZE PESANTI – L’Inter, nonostante le numerose assenze e alcuni rientri dagli infortuni, disputa una buona partita contro il Milan. Le assenze di Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Federico Dimarco (a riposo) hanno pesato sull’economia di gioco dei nerazzurri. Malgrado queste defezioni di formazione, i campioni d’Italia hanno provato in più di un’occasione di vincere la partita. Andrea, ex difensore dell’Inter, su Sport Mediaset, si è espresso così sul gol di Hakan Çalhano?lu e l’assenza di Denzel Dumfries: «Per quanto riguarda le assenze, forse l’Inter ha sofferto di più sulla fascia destra dove Rafael Leao ha messo in seria difficoltà Bisseck e Darmian.