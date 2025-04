Ilrestodelcarlino.it - Artusiana, il Comune cerca partner per gli spettacoli della festa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildi Forlimpopoliper la realizzazione degliche animeranno la prossima, prevista da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio prossimi. Per organizzare e gestire le attività di animazione che caratterizzano la manizione, quest’anno ilha scelto – come era stato annunciato nelle settimane scorse – la stradacoprogettazione. A questo scopo è appena stato pubblicato un avviso pubblico, con l’obiettivo di selezionare il soggetto con cui stipulare una convenzione per realizzare le iniziative di questo tipo. L’avviso è rivolto a enti del terzo settore, associazioni culturali, realtà del volontariato del territorio, iscritti da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionali del Terzo Settore. L’ente incaricato dovrà costruire una proposta di animazione caratterizzata dalla varietà, in modo da soddisfare le esigenze delle categorie di pubblico, quali, ad esempio, bambini, famiglie, giovani, turisti, e rispecchiare diverse espressioni artistiche, favorendo il più ampio coinvolgimento possibile alla