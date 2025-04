Multe stradali in Toscana | Firenze al top con 616 milioni di euro nel 2024

Lanazione.it - Multe stradali in Toscana: Firenze al top con 61,6 milioni di euro nel 2024

Leggi su Lanazione.it

Ogni aretino l’anno scorso ha speso in40e 50 centesimi. Questo il dato del rapporto pro capite dei proventi totali da violazioni del codice della strada sui residenti. In totale sono quasi 4di(3.905.639) quanto riscosso dallea carico delle famiglie aretine nel, con 61,6di, è il comune toscano che nel, ha registrato i maggiori proventi dalle sanzioni a carico delle famiglie per violazioni del Codice della Strada. L’analisi è di Facile.it su dati Siope, sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come l’anno scorso, gli incassi complessivi dichiarati dai comuni capoluogo di provincia toscani abbiano superato i 112di, valore in calo del 9% rispetto al 2023., non solo è il comune dellache ha dichiarato i maggiori proventi daalle famiglie, ma è anche al terzo posto nella graduatoria nazionale.