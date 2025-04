Lanazione.it - Giancarlo Siani 40 anni dopo l’omicidio. Il ricordo del fratello: "Un esempio per tutti"

Emozioni forti, ieri, al liceo Coluccio Salutati di Montecatini, per la giornata indi, giornalista ucciso dalla camorra a Napoli nel 1985, all’età di 26. Ma non è stata solo la sua morte il fulcro dell’evento, quanto la sua vita e ciò che ha fatto, di grande ispirazione ancora oggi. A testimonianza del fatto che si trattasse di una giornata preziosa, si sono presentate tutte le autorità più importanti. L’evento è stato infatti organizzato dalla Regione Toscana insieme al suo Centro di documentazione cultura legalità democratica, in collaborazione con l’Ufficio scolastico XI di Pistoia, il patrocinio della Provincia di Pistoia e del Comune di Montecatini Terme. Durante l’evento sono intervenuti il Capo del Gabinetto della Prefettura della Provincia di Pistoia Giulio Morandini, Riccardo Trallori per la Regione Toscana, Miriam Valentino dell’Ufficio scolastico XI di Pistoia, il consigliere provinciale Matteo Giusti e Beatrice Chelli, vicesindaco di Montecatini Terme.