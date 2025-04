Ilrestodelcarlino.it - Caro mattone, costi raddoppiati. Ecco la mappa delle zone più care

Dal duemila ad oggi più che raddoppiato, in centro, il costocase e anche quello degli affitti. Tra la piazza, corso Umberto e corso Dalmazia per acquistare un appartamento nuovo si è passati da 1.900 a 5.000 euro al metro quadrato, da 1.700 a 3.000 euro per abitazioni normali e da 1.300 a 2.400 euro per quelle classificate come economiche. Un boom che ha influito anche sul canone mensile, salito fino a 18 euro al mq, dati AgenziaEntrate. Si tratta di una quotazioni massima per abitazioni il cui stato conservativo è qualificato come ‘ottimo’, e fuori dalla portata della gran partefamiglie che se cercano casa in affitto possono vedersi chiedere da un minimo di 8 a un massimo di 16 euro al mq nella zona centro sud (corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto), a Villa Pini e Villa Eugenia il range va da 10 a 15 euro,in cui i canoni quattro anni fa variavano da 6 a 9 euro al mq.