Inverno demografico. Nati 8.300 bimbi. È il dato peggiore degli ultimi sedici anni

Sempre meno, sempre meno giovani, con un primato negativo per Brescia che, tra le province lombarde, è quella che vede il maggior calo nelle nascite nel 2024 rispetto al 2023. Il quadro arriva dall’incrocio fra i dati Istat, che ha appena aggiornato l’andamentoitaliano certificando un generale calo delle nascite con la fertilità ai minimi, e il report di Openpolis pubblicato in vista della prima Giornata nazionale dell’ascolto dei minori del 9 aprile, istituita l’estate scorsa dal Parlamento. Per quanto riguarda le nascite, nel 2024 sono8300 bambini, ilpiù basso dal 2009 (13600), con una riduzione del -3,8% rispetto al 2023. Si tratta della variazione più elevata rispetto alla media lombarda del -1,7%. Si riduce anche il numero di figli per donna: 1,23 nel 2024 rispetto a 1,3 del 2022, con un’età media al parto di 32,2(32,8 in Lombardia).