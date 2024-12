Ilrestodelcarlino.it - Scioperi in quattro aziende. I sindacati: "È solo l’inizio"

"Questo è" garantiscono iFim Cisl Fiom Cgil e Uilm Uil provinciali. II riferimento va al secondo giorno dia sorpresa dei metalmeccanici di Reggio. Ieri mattina è stato il turno della Dana Motion System, dove hanno scioperato le operaie e gli operai dello stabilimento di via Brevini. Sono"di avvertimento – spiegano – e proseguiremo così per dicembre e gennaio, perché i lavoratori sono stanchi". Alle 9.30 di ieri sono entrati in sciopero spontaneamente anche le maestranze della Dpc Hydraulic di via Moscova, al Villaggio Crostolo; verso le 11 i fischietti dei delegati Fiom della Ognibene Power hanno indicato ai colleghi le vie per uscire dall’azienda svuotando i reparti produttivi, che si sono fermati fino a fine turno. L’azione si è estesa anche ai turni del pomeriggio e della notte.