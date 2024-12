Scherma Grand Prix sciabola femminile | a Orleans otto azzurre qualificate al tabellone principale

Leggi su Sportface.it

Sonoleche si sono guadagnate l’accesso aldeldiad, cominciato oggi con la giornata dedicata alle qualificazioni. Michela Landi, Giulia Arpino e Mariella Viale hanno raggiunto l’obiettivo questa mattina grazie a un’ottima fase a gironi; poi in virtù dei successi nei turni preliminari hanno conquistato il pass anche Eloisa Passaro, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Michela Battiston. Si sono fermate all’ultimo incontro odierno invece Claudia Rotili e Maria Clementina Polli. Stop nel turno precedente per Carlotta e Benedetta Fusetti.Domani sulle pedane francesi si terrà la seconda giornata di assalti con le qualificazioni della gara maschile: sono nove gli azzurri che andranno a caccia di un posto nelin cui è già certa, per diritto di ranking, la presenza di Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.