Samb Fabbrini sugli allori | | Mi sento parte del team

Contro il Teramo è stata la domenica di Diego. Dopo giornate impiegato a spizzichi e bocconi e un infortunio, il numero 10 dellaha avuto la sua occasione dal primo minuto con il Teramo sfruttandola in pieno. Non disputava una gara da titolare dallo scorso 7 aprile contro L’Aquila. "E’ andata bene – diceai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di– e sono molto contento perché è andata bene ed abbiamo vinto. E’ stata veramente una bella domenica. Son un professionista e cerco di fare e dare sempre il mio meglio. Per quanto riguarda l’utilizzo o il minutaggio in campo lo decide mister Palladini. Il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e dare il massimo quando ne ho l’opportunità. Midi faredi questa. Sto bene con tutti e ci divertiamo".