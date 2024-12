Ilgiorno.it - Pedibus riparte in versione “multilingua“

È ripartito in questi giorniinmultiingua, italiano, inglese, arabo e spagnolo: è ildi Bollate, il servizio di accompagnamento a scuola a piedi, insieme a genitori o volontari, che viene riproposto anche per l’anno scolastico in una, più accessibile a tutti i cittadini, anche stranieri. La linea attiva si chiama “Grillo“ ed è il tragitto che da via Repubblica porta alla scuola di via Diaz con fermate intermedie per renderla utilizzabile dal maggior numero possibile di bambini. "Siamo molto contenti di rilanciare ilaggiungendo qualcosa in più – dichiara l’assessore alle politiche educative Ida De Flaviis (nella foto) –. Il servizio promuove la mobilità sostenibile e l’autonomia dei più piccoli, ma rappresenta anche un’occasione di inclusione per tutta la comunità.