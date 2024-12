Lanazione.it - Open Day all’Istituto Varchi e al Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 05 dicembre 2024 – In questi giorni tutti gli indirizzi dell'I.I.S. Benedettomoltiplicano le attività di orientamento in entrata per offrire agli studenti delle scuole secondarie di primo grado un aiuto concreto per scegliere il percorso di studi più adatto. Un’importante occasione è costituita dai "Laboratori aperti", esperienze pratiche che permettono agli studenti di provare in prima persona le attività tipiche di ogni materia caratterizzante i diversi indirizzi. Per partecipare, l'insegnante può iscrivere l'intera classe prenotando direttamente dal sito della scuola. In particolare, per il Liceo scientifico e per il Professionale, gli studenti potranno cimentarsi in un laboratorio di chimica, di biologia, di fisica o di STEM, nella sede centrale di viale Matteotti 50. Il Liceo artistico, invece, nella sede di via G.