Natale a Ravenna, accensione dell'albero e altre iniziative: ecco il programma

, 5 dicembre 2024 - Ilsi avvicina a grandi passi ed anche aè tutto pronto in vista delle numeroseche caratterizzeranno il periodo delle festività. Sabato prossimo alle 17.30, in piazza del Popolo, avverrà l’di, un abete rosso il cui allestimento è realizzato grazie al prezioso sostegno di Ram Group, Cooperativa Spiagge, Cassa di, Spasso ine Cittadini dell’Ordine spa. L’abete è stato donato dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un'area in cui era giàto l'abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dall’organizzazione dei soggiorni estivi del gruppo Amaread Andalo. Il momento dell’dell'albero sarà preceduto, alle 16, da un’esibizione del Paggio dei Clerici Vagantes, spettacolo di musica e giocoleria.