Oasport.it - MotoGP, Bagnaia risponde a Marquez: “I numeri 1 nei box non esistono, partiremo alla pari”

Leggi su Oasport.it

Proseguono le vacanze invernali della. Francescoprova a rimboccarsi le maniche ed a ripartire dopo aver mancato l’assalto al suo terzo titolo iridato consecutivo. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, ha ceduto nel confronto diretto con Jorge Martin che, come ben sappiamo, nella prossima stagione saluterà Borgo Panigale per approdare a Noale.Da Ducati ad Aprilia. Lo spagnolo rimarrà sempre in un team italiano, ma non avrà modo, per l’ennesima volta, di andare a fare coppia con “Pecco” nella squadra ufficiale della scuderia bolognese. Al suo posto, com’è ben noto ormai da tempo, ci sarà Marc. Il Cabroncito, abile sia in pista sia fuori, con i suoi classici “mind games” ha cercato subito un approccio “low profile” al 2025, mettendo in mano achiavi del team e ruolo di favorito.