Mister Movie | Mike Myers Conferma il Possibile Sequel di Austin Powers 4

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha lasciato intendere che4 è in lavorazione. Scopri le ultime novità sulritorno del leggendario agente segreto in un nuovo capitolo del franchise.Il Ritorno di: Un Quarto Capitolo in Arrivo?L’agente segreto più iconico degli anni ’90,, potrebbe finalmente tornare in scena con un nuovo capitolo, il tanto atteso4. Dopo anni di speculazioni, il protagonista e creatore del personaggio,, ha lasciato intendere che un nuovo film del franchise è effettivamente in lavorazione. Quando gli è stato chiesto riguardo a unritorno,ha risposto con una certa cautela, dicendo: «Sarei molto sorpreso se non» accadesse. Una dichiarazione che ha alimentato le voci di un quarto capitolo per la saga.