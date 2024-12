Superguidatv.it - Massimiliano Ossini, intervista esclusiva: “Il K2 la malattia di mia moglie. Ballando? Non ho rimpianti” – Video

Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere direin occasione della fiera “Più Libri Più Liberi”, dove ha presentato il suo libro “K2. Un passato dalla vetta. Un passo dalla vita” nello spazio Rai Libri.ci ha raccontato delle emozioni e delle sfide vissute nel suo viaggio sul K2, condividendo anche il significato profondo che questa esperienza ha avuto per lui, sia a livello fisico che interiore.Il conduttore ha poi aperto il suo cuore, parlando di momenti personali e delicati, come laaffrontata da suadopo la nascita del loro terzo figlio, un’esperienza che ha definito come la cima più alta e difficile della sua vita. Infine,ha tracciato un bilancio della sua recente avventura acon le Stelle, raccontando con entusiasmo quanto l’esperienza lo abbia arricchito, sia a livello personale che umano.