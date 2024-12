Dilei.it - Mario Tessuto e l’amore per Donatella, con lui fino alla fine

è morto a 81 anni, dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia ha fatto immediatamente il giro del Bel Paese e la ragione non è difficile da comprendere: è stato uno dei cantanti più amati della sua generazione, lui che con Lisa dagli occhi blu negli anni Sessanta ha fatto sognare tante coppie, che sulle sue note si sono innamorate. E se di amore si parla, impossibile dimenticare quello per la compagna di una vita, la suaquale aveva dedicato il celebre brano.Il primo incontro conUn amore nato da giovanissimi, quello tra. “Io avevo 13 anni ed eromia prima uscita pomeridiana con mio padre e mio zio – aveva raccontato la moglie del cantante, ospite insieme a lui a Vieni da me -. Mi hanno portata in un locale dove facevano musica jazz.