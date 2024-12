Metropolitanmagazine.it - Mario Calabresi, chi è l’ex moglie (nipote di una celebre scrittrice)

, dal matrimonio conCaterina Ginzburg dal quale è separato dal 2020, sono arrivate due figlie gemelle.Oggi lo scrittore e giornalista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00, dove si racconterà tra carriera e vita privata. Nato nel 1970,perde il padre, il Commissario Luigiquando aveva solo due anni per via di un attentato. Ha frequentato il corso di laurea in giurisprudenza e poi a quello in storia presso l’Università Statale di Milano, senza mai laurearsi. Giornalista pubblicista dal 1997, l’anno successivo lavora all’Ansa per poi passare a La Repubblica ed in seguito a La Stampa, raccontando gli attentati dell’11 settembre., chi èRitornerà a La Repubblica divenendo caporedattore nel 2002 e seguirà le elezioni presidenziali americane del 2008.