Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese nuovamente molto indietro con il tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:03 Adesso resta da capire non tanto se avverrà il cambio dei pedoni in c5, perché probabilmente avverrà, ma come.11:00 Ed ecco chegioca 13. c5.10:58 Mentre si attende la risposta di, ne va ricordata una performance di altissimollo, realizzata dall’agosto 2017 al novembre 2018: 100 partite consecutive senza mai perdere a cadenza classica. Un record, il suo, che durò poco, perché glielo tolse Magnus Carlsen un anno dopo.10:55 Probabilmente non è tanto c5 la mossa cui pensa, quanto il seguito, che è abbastanza ricco di cambi almeno nella prima parte.10:52 La posizione attuale conche è già a 43 minuti spesi.Giri after’s 13.b4, when 13.c5! is by far the best reply to stop White playing c5 himself: “I hopewill not get bluffed here, because he seems worries.