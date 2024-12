Tarantinitime.it - Litiga con la compagna, si chiude in casa e si accoltella

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoChic questa sera in città vecchia dove un 37enne, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, si sarebbe auto inferto coltellate su tutto il corpo dopo una lite con la. Lo riporta TarantoToday.Laha subito allertato il 118 che ha condotto l’uomo in ospedale e avvisato la polizia giunta sul posto. A quanto pare l’uomo dopo averto con la, si è chiuso in bagno compiendo gesti di autolesionismo. L'articolocon la, siine siproviene da Tarantini Time Quotidiano.