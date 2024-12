Lanazione.it - L’economia toscana è ferma. E il potere d’acquisto dei salari cala

Firenze, 5 dicembre 2024 – Siildelo ma non i profitti dei ‘padroni’. E’ la foto dell’Istituto di ricerche economiche e sociali dellache ha presentato lo studio “Lae le sue Province” (a cura del ricercatore Roberto Errico e del presidente Maurizio Brotini), nella sede della Cgil regionale. I dati presentano la situazione economica con approfondimenti provincia per provincia. E mettono in evidenza gli effetti negativi della manovra: sulla sanità tra 2024 e 2030 verranno a mancare risorse per 1,5 miliardi di euro, si rileva una riduzione della dotazione di spesa corrente pari ad 85 milioni di euro tra 2024 e 2029 per i comuni toscani (per i quali c’è una riduzione del turn over del 25%), arriva l’obbligo di accantonamento di parte delle risorse per coprire i disavanzi (impatto in 5 anni di almeno 250 milioni di euro di investimenti in meno per i comuni).