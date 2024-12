Formiche.net - La Georgia continua a rimanere sospesa tra proteste e repressione

Inle tensioni interne non sembrano essere prossime ad un riassorbimento. Per la settima notte consecutiva i manifestanti sono scesi in piazza per opporsi alla decisione del governo di sospendere i colloqui per l’adesione del Paese all’Unione europea, considerato un obiettivo nazionale di lunga data.In tutte queste notti le forze dell’ordine sono state schierate per reprimere le, facendo ricorso a cannoni ad acqua e a gas lacrimogeni, ma anche all’arresto dei manifestanti. Il partito di opposizione Coalizione per il Cambiamento ha pubblicato un video su X che mostra il leader del partito Nika Gvaramia trasportato per le braccia e le gambe da diversi uomini lungo alcuni gradini. Il partito ha dichiarato che Gvaramia stato “gettato in un’auto mentre veniva aggredito fisicamente e perdeva i sensi”.