I droni di Amazon arrivano anche in Italia, primo test in Abruzzo

MILANO (ITALPRESS) –ha svolto con successo ilper le consegne con iin, nell’area di San Salvo, sulla base dell’autorizzazione operativa rilasciata da Enac. L’azienda continua a collaborare con le autoritàne per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio il prossimo anno. Iper le consegne dihanno volato per la prima volta nei cielini il 4 dicembre 2024. Il volo di prova è stato realizzato con il nuovo drone MK-30, sistema automatizzato diche utilizza il programma di computer vision. Ilè stato svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac in coordinamento con Enav. sat(fonte video ufficio stampa Enav/)Unlimited News - Notizie dal mondo