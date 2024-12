Ilrestodelcarlino.it - Goccia fredda in arrivo in Emilia-Romagna, l’Immacolata con la neve a bassa quota

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 dicembre 2024 – L'è pronta ad accogliere la sua regina d’inverno: la. Proprio per il weekend del. Quasi a dare simbolicamente il via alle festività natalizie nel migliore dei modi. Il bianco si appresta quindi a colorare i nostri Appennini, anche a, trasformandoli in un paesaggio da fiaba. Le montagne e le colline si vestiranno di un candore scintillante, invitandoci a vivere emozioni uniche e indimenticabili. Il maltempo che sta per abbattersi sull’Italia porterà con sé freddo, vento e abbondanti nevicate. L'non farà eccezione: un vortice depressionario passerà per l'alto Adriatico, portando con sé precipitazioni diffuse e intense. A partire da sabato, lafarà la sua comparsa a, mediamente sopra i 900 metri in Appennino.