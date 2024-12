Genoa-Torino Vieira | Abbiamo fatto bene ma c’è tanto da fare

Leggi su Sportface.it

“I risultati non hanno cambiato nulla dal punto di vista dell’intensità che voglio avere in allenamento. Quattro punti sono buoni e in queste due partitele cosecome gioco, però c’è ancorasu cui lavorare. In questa settimana ho visto un gruppo focalizzato su cosa vogliamosul campo e così vogliamo continuare“. Lo ha detto il tecnico del, Patrickin conferenza stampa in vista della partita contro il. Quella granata è “una squadra un po’ in difficoltà nelle ultime partite, ma non va dimenticato che è squadra di qualità, forte dal punto di vista individuale, che lavora molto– spiega-. Noi siamo in un periodo positivo, i giocatori giocano con un po’ più di confidenza e col supporto chedai nostri tifosi. Spero chemo una bella partita.