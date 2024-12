Secoloditalia.it - Francia, ancora buio sul nuovo premier. Macron sconfitto non molla: resterò fino al 2027

Leggi su Secoloditalia.it

con il fiato sospeso dopo la caduta del governo Barnier, sfiduciato con 331 voti e durato poco meno di tre mesi. Ilè salito oggi all’Eliseo per rassegnare le dimissioni, resterà in carico per la gestione degli affari correntialla nomina delprimo ministro, di cuinon c’è traccia. Emmanuel, che aveva promesso una scelta rapida (al massimo 24 ore) non èpronto ed è sempre più solo. Poco prima del suo discorso alla nazione già è chiaro non avrebbe annunciato in serata il. E così è stato, se ne parlerà nei prossimi giorni, ha detto.si difende attaccando le forze del caos: destra e sinistraÈ pronto invece per scaricare cinicamente e goffamente tutte le responsabilità della crisi sul Rassemblement national e la sinistra di Mélenchon.