Una competenza di portata immensa, nonchè l’ingrediente più importante per mantenere forti e vitali i legami sociali: l’è nota come “l’arte di mettersi nei panni dell’altro“, per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti ed emozioni.Deriva da una bellissima parola greca che si lega all’arte dell teatro: empátheia, da “en“ dentro “pathos“ sentimento, era il legame di partecipazione emotiva che univa l’aedo, il cantore professionista, col suo pubblico. Questa connotazione artistica si è poi estesa ad indicare la competenza universale. Ma perchè è così importante essere empatici nella vita? Per diverse ragioni. Innanzitutto, dal punto di vista antropologico, va ricordato che l’soddisfa il nostro bisogno primordiale di socialità. Ci permette di mettere in atto comportamenti che avvicinano le persone anziché allontanarle, orientando i nostri comportamenti verso l’aiuto anziché verso l’aggressività.