CHOC! SANREMO 2025 L’ULTIMO IN RAI? IL TAR DELLA LIGURIA OBBLIGA AD INDIRE UNA GARA

Il TAR per la Liguria ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto alla RAI da parte del Comune di Sanremo per l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana. L'edizione 2025, come noto diretta e condotta da Carlo Conti, è salva ma sarà l'ultimo anno. Per le edizioni dal 2026 in poi sarà necessario indire una gara. "Qui si riscrive la storia", commenta Selvaggia Lucarelli che per prima ha diffuso la clamorosa decisione del TAR. Il Tar per la Liguria ha dichiarato illegittimo l'affidamento "diretto" alla RAI, da parte del Comune di Sanremo, dell'organizzazione del Festival della Canzone Italiana (anni 2024/2025). I giudici, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell'edizione del 2025 che, pertanto, avrà luogo come previsto. Per l'avvenire, invece, il Comune di Sanremo dovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori interessati.