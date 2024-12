Bitcoin 102 mila | perché nonostante i record gli investimenti nelle criptovalute rimangono rischiosi

Leggi su Open.online

Cento, anzi centodue. Continua la corsa verso l’alto del. La criptovaluta ha toccato oggi il valore più alto mai raggiunto nella sua storia, raggiungendo e superando i 100dollari e sforando persino la soglia dei 103nel corso della notte per poi scendere lievemente. A far sognare gli investitori è Donald Trump. Dalla vittoria delle elezioni il valore delè cresciuto di oltre il 40%. La spinta di queste ore è dovuta all’entusiasmo per la decisione di Trump di nominare l’amico delle crypto Paul Atkins alla guida della Securities and Exchange Commission, l’ente degli Usa che vigila sull’andamento delle borse. Chi è il creatore del? L’entusiasmo diffuso deriva invece da un cambio di atteggiamento del futuro inquilino della Casa Bianca, che negli ultimi mesi è passato da un disprezzo per lealla promessa di allentare le regole su di esse.