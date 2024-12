Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’inverno: scatta il piano neve a Cesena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 dicembre 2024 – In previsione delle prime nevicate il Comune diattiva ile ghiaccio per la stagione invernale 2024-2025 dedicato alla sicurezza della circolazione stradale in condizioni di maltempo. Ha lo scopo di garantire la circolazione nelle strade principali (600 chilometri) e l’accesso alle scuole e agli edifici pubblici, agli ospedali e alle case di riposo. Sono 71 i mezzi privati esterni che entreranno in azione per ripulire le strade in caso di consistenti fenomeni nevosi. Il Comune, oltre ai mezzi adatti alla pulizia dei cavalcavia, e alla rimozione delladai parcheggi periferici destinati al ricovero dei mezzi pesanti in transito nella rete viaria maggiore (E 45 ed Autostrada), si è dotato di mezzi per intervenire anche lungo i percorsi ciclopedonali e nelle vie ridotte.