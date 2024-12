Ilrestodelcarlino.it - Ancona "Facciamoci un regalo di Natale"

Enrico Rovinelli, ventiduenne difensore centrale fanese di 190 cm proveniente dal Fossombrone, è giunto la scorsa estate in biancorosso fortemente cercato e voluto dallo staff di Massimo Gadda. Sette partite tra tribuna e panchina, poi la maglia da titolare e un giallo nella gara di Termoli, quindi altre sei sfide da protagonista, e oggi punto fermo della difesa biancorossa insieme a Boccardi e Codromaz. Domenica affronterà al Del Conero la sua ex squadra, quel Fossombrone da cui mette tutti in guardia. Anche se la suasta attraversando un ottimo momento, forte delle tre vittorie consecutive che hanno riportato fiducia e buonumore all’interno del gruppo: "Vincere aiuta a vincere – racconta Rovinelli –. Venivamo da due vittorie, abbiamo iniziato a giocare meglio, più tranquilli, e abbiamo fatto un’ottima partita su un campo difficile.