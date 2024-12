Iodonna.it - Allenarsi a casa consente di risparmiare tempo e soldi ma di mantenere comunque una buona forma fisica, importante anche per essere in salute. Per farlo nel modo giusto ecco qualche accessorio hi-tech che può essere anche un'ottima idea per un regalo natalizio da fare o da farsi

Il Natale è alle porte. Lo si respira passeggiando per le strade addobbate, osservando le vetrine dei negozi. Tutto ci dice che a breve entreremo in quel mix di luci, colori, riunioni famigliari, maimpegni e to-do list in vista della Vigilia. Il Natale è sicuramente un periodo di gioia e celebrazione, ma puòportare con sé stress, ansia e tante commissioni alla ricerca del donoper ciascuno. Calendario dell’avvento delle emozioni: una potenzialità al giorno da allenare X Se siete alle prese con amici, parenti o compagni che amano, restando indurante e dopo le abbuffate delle feste, sicuramente un gadget hi-che possa supportare le sessioni di fitness home made è la scelta giusta.