Albero di Natale, accensione senza il presidente De Luca

Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel vivo l’edizione 2024 di Luci d’Artista, la rassegna di opere luminose organizzata dal Comune di Salerno grazie al contributo della Regione Campania. Domani pomeriggio, venerdì 6 dicembre, alle ore 17.00, si accendono le opere luminose in Piazza Flavio Gioia e a seguire il grandediin Piazza Portanova. Il comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di Salerno non fa riferimento, come negli anni precedenti, alla predeldella regione Campania, Vincenzo De, che quindi, stando alle notizie ufficiali dovrebbe disertare lo start, come avvenuto già la settimana scorsa, quando l’ex sindaco, “papà” delle Luci , è mancato all’avvio dalla Villa Comunale. il, stamattina, ha anticipato che domani invece sarà in visita all’ospedale di Campolongo di Eboli.