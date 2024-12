Gossipnews.tv - Al Grande Fratello Jessica Morlacchi Crolla Dopo il Confessionale!

affronta un momento difficile al GFuna notizia straziante ricevuta in. Ecco che cosa è accaduto!Momenti difficili per, concorrente del, che nelle ultime ore ha ricevuto una notizia devastante. Convocata neldagli autori del programma, la cantante ha appreso della scomparsa di Camillo, uno dei suoi amati bassotti. Tornata dai suoi compagni,non è riuscita a trattenere le lacrime ed èta emotivamente. La triste conferma è arrivata anche attraverso un post condiviso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato l’origine della sofferenza della.Per, Camillo era molto più di un semplice cane: era un membro insostituibile della famiglia. In diverse occasioni, durante la sua permanenza nella Casa, la cantante aveva parlato del forte legame con i suoi amici a quattro zampe, condividendo con gli altri concorrenti aneddoti e racconti affettuosi.