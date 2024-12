Addio a Enzo Trantino storico leader della destra catanese

Leggi su Dayitalianews.com

La comunitàè in lutto per la scomparsa dell’avvocato, padre dell’attuale sindaco di Catania, Enricoè scomparso all’età di 90 anni. Originario di Licodia Eubea, è stato un rinomato avvocato penalista e padre di Enrico, attuale sindaco di Catania.ha ricoperto il ruolo di parlamentare per nove legislature, rappresentando il Movimento Sociale Italiano (MSI) dal 1972 al 1995. Inoltre, è stato sottosegretario al Ministero degli Esteri durante il governo Berlusconi, tra il 1994 e il 1995. Nel 1993 si presentò come candidato sindaco di Catania, sfidando Claudio Fava edBianco, quest’ultimo poi eletto. La camera ardente sarà allestita presso lo studio legale. L'articoloproviene da Dayitalianews.